Il tecnico delSinisac ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Crotone:"Si, non abbiamo sbagliato atteggiamento. Sapevamo che la partita sarebbe stata dura. Abbiamo rischiato poco e niente, abbiamo creato occasioni anche se se meno delle altre volte. Alla fine è arrivata la vittoria"."Per me è più importante farne uno in più degli avversari, piuttosto che non subirne"."Non mi sono arrabbiato mica solo una volta. Quando ho buttato la coppola credo che fosse perché ero arrabbiato con Musa Barrow.""Anche oggi non bene. Ha i pattini al posto delle scarpe, scivola sempre. Però è un giocatore importante per noi, dobbiamo recuperarlo. Anche il problema alla mano lo condiziona"."Lui è un giocatore importante per noi perchè lega difesa e attacco. Con me ha sempre fatto bene"."Vediamo, secondo me è un problema muscolare. Valuteremo con la risonanza nei prossimi giorni"."Non mi sono arrabbiato, però come in tutte le partite creiamo più degli avversari e alla fine non concretizziamo. Fortunatamente oggi abbiamo vinto, però guardando i numeri ogni partita si potrebbe pensare che abbiamo vinto 3-0 invece no".