Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, parla a Dazn dopo il pari contro il Napoli: "Forse ho sbagliato io il primo tempo perché pensavamo di poterla gestire, invece con Palacio solo in mezzo ai centrali liberava sempre l'altro centrale. Nella ripresa ci siamo messi 3-4-1-2 a tutto campo. Noi siamo fatti così, dobbiamo andare in avanti. Se cerchiamo di scalare andiamo in difficoltà. Forse ho sbagliato io a non cominciare così. Nella ripresa abbiamo poi fatto bene".



SU BARROW - "Noi l'abbiamo preso come punta centrale. Purtroppo c'è stato il Covid e tutte queste gare ravvicinate, non abbiamo avuto tempo di lavorarci. Adesso lo vedo più come esterno perché se è spalle alla porta la vede poco, ma l'anno prossimo può fare il centravanti. Vediamo in futuro".