Sinisa Mihajlovic ha parlato in vista del Benevento. L’allenatore del Bologna ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa: “Barrow per affermarsi dovrà fare almeno altre 6/7 doppiette, ma siamo contenti che si sia sbloccato e speriamo continui così. Mi aspetto una partita convincente. Dobbiamo ripetere la prestazione fatta con il Parma, essere attenti ai dettagli. Le prestazioni ci sono sempre, ormai non è più una questione tecnico/tattica ma una questione mentale: è quello che rende una prestazione vincente. Speriamo di fare altri tre punti”.



SANSONE – “Sansone è ritornato a disposizione, sta bene ed è un giocatore importante… sono contento per lui”.



SCELTE – “Quando si rivedrà Poli dall’inizio? Poli è pronto, le scelte che farò sono esclusivamente di carattere tecnico. A centrocampo abbiamo molte alternative: Schouten è fondamentale, lui è una lavatrice, gli dai i palloni sporchi e te li da puliti. Poi c’è Svanberg che sta crescendo, Dominguez… Al momento non possiamo fare a meno di Schouten, ma è anche diffidato. Quando prenderà il giallo e dovrà scontare la squalifica giocherà Poli, anche se ha caratteristiche diverse”.



NO ORSOLINI – “Orsolini in 20 minuti ha fatto più di Skov Olsen in tutta la partita. Chi giocherà domani? Domani gioca Skov Olsen, non Orsolini“.