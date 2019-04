Altra vittoria per il Bologna di Sinisa Mihajlovic, sempre più vicino alla salvezza. Dopo il 3-1 all'Empoli, l'allenatore rossoblù ha parlato a Sky Sport: "Non siamo salvi ma siamo a +9, contando lo scontro diretto, e mancano quattro partite. Se vinciamo contro il Milan siamo salvi, stiamo facendo un ottimo lavoro. Nessuno due mesi fa avrebbe pensato che saremmo arrivati a questo punto, ora cerchiamo di prendere più punti possibili".



SUL FUTURO - "Non parlo del futuro, il mio futuro è la prossima partita. Sono arrivato qua per salvare il Bologna, sono contento per la società, i giocatori e i tifosi, che anche oggi sono stati fantastici. Quando saremo salvi parleremo del futuro, finché non siamo salvi rimaniamo concentrati e con i piedi per terra. Quando parlerò con la società io dirò la mia, loro diranno la loro e vediamo cosa succede. Ma non ho ancora parlato con nessuno".