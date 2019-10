Sinisa Mihajlovic, per caricare i giocatori del Bologna, mostra loro dei film. Non solo delle semplici sedute video per studiare gli avversari e migliorare gli errori, ma anche delle pellicole cinematografiche per caricare i suoi ragazzi.



Come scrive la Gazzetta dello Sport, quest'anno sono state due le proiezioni di squadra, entrambe con Will Smith protagonista: La ricerca della felicità, proiettato a inizio stagione, e La Leggenda di Bagger Vance un paio di settimane fa. La scorsa stagione, invece, tra i film visti ci sono stati Alexander, il Volo della fenice e White Palms.