Come riferisce La Gazzetta dello Sport, in caso di permanenza l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic spingerà per trattenere il centrocampista classe '94 Erick Pulgar, che ha un contratto con scadenza giugno 2022 e una clausola rescissoria di 12 milioni di euro. Il club rossoblù potrebbe proporgli il rinnovo per ridiscutere l'importo della clausola stessa.