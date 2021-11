Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d'inizio della sfida contro il Cagliari: "I miei giocatori hanno sempre interpretato bene le partite, anche se contro il Napoli sono stati troppo mosci. Hanno fatto solo 5 falli in novanta minuti, non è possibile giocare senza contatto contro le squadre forti: eravamo sempre poco aggressivi e lontani dai nostri avversari. Sono sicuro che oggi arriverà una risposta diversa dalla squadra".



Lavorate molto bene sulle palle inattive: cosa servirà stasera agli uomini del reparto avanzato?

"Stasera siamo al completo, mentre la settimana scorsa avevamo 4-5 assenze e si sono sentite perché la nostra rosa non è folta. La partita di oggi è alla nostra portata ma giocheremo contro una squadra dotata di un ottimo allenatore: non ci deve ingannare il fatto che il Cagliari sia ultimo in classifica. Vincendo ritorneremo nella parte sinistra della classifica: non dobbiamo pensare troppo al risultato, ma semplicemente a concentrarci su noi stessi e a quello che c'è da fare".



Arnautovic è un centravanti che fa tanto anche dentro l'area di rigore...

"E' un giocatore diverso da Palacio. Mantiene la posizione centrale, protegge bene la palla e gioca coi compagni, aiutando anche in fase difensiva: mi aspetto qualcosa in più anche da lui, vedremo cosa riuscirà a fare stasera".