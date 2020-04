Nuovo capitolo nella diatriba legale tra Sinisa Mihajlovic e lo Sporting Lisbona. L'allenatore serbo del Bologna ha dichiarato in un comunicato diffuso dallo studio legale che lo assiste: "Lo Sporting Lisbona a oggi non ha eseguito il pagamento a me dovuto. Dall'inizio dell'anno, quando il club ha riconosciuto per la prima volta il debito, non ha fatto altro che tentare di ritardare il pagamento. Nei mesi scorsi il club ha avanzato numerose proposte transattive, ma quando è diventato chiaro che tutto ciò era solo volto a ritardare il pagamento, ho deciso di coinvolgere la Uefa. Solo allora lo Sporting ha eseguito un pagamento parziale. Tale comportamento è inaccettabile e se sarò costretto a ricorrere nuovamente alla Uefa per ottenere l'intero importo, andrò fino in fondo anche se vorrà dire richiedere l'esclusione dello Sporting dalle competizioni Uefa".