Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, parla dopo il 3-3 con la Fiorentina: "Abbiamo fatto bene, abbiamo fatto tre bellissimi gol. Loro non hanno fatto nemmeno quattro tiri e hanno segnato tre gol. Alla fine almeno abbiamo pareggiato ed è giusto cosi. Ci hanno penallizzato certe decisioni arbitrali ma non voglio commentarle".



Mihajlovic prosegue: "Vignato è un buonissimo giocatore, giovane - si legge su Tmw -. L'ho detto che non posso credere che uno come lui non gioca in Under 21 e spero che Nicolato (CT Under-21 Italia, ndr) se ne renda conto. Vignato se cresce come sta facendo, farà bene. Oggi ha fatto una belllissima partita. Le partite comunque si vincono con i giocatori di qualità. Oggi comunque per lui non era facile perche aveva pochi spazi, lui ha qualità e ha le giocate giuste. Non mi serve che gioca semplice, deve rischiare perchè voglio vedere che si prende le sue responsabilità e posso vedere così le idee che ha. Sono contento della sua prestazione".