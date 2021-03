Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, commenta a Sky Sport la sconfitta di Cagliari: "Non abbiamo fatto bene la fase offensiva, davanti cercavamo di essere troppo belli ma c'è stata poca fame. Sono rimasto deluso dagli attaccanti, dovevamo fare qualcosa in più. Ogni volta che dobbiamo fare il salto di qualità torniamo indietro, c'è poca fame. Come si allena? Non si allena: o ce l'hai o non ce l'hai. Mi dispiace perché mi aspettavo una prestazione diversa e fare i punti, evidentemente non siamo capaci. Mi rode".