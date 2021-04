Così Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio del suo Bologna contro il Torino. “Un pari giusto, è stata una gara poco significante, non per palati fini. Orsolini si sta impegnando, il suo problema è la concentrazione. Fatica a mantenerla per 90'. Sono contento però perché sta facendo bene, anche oggi ha fatto una buona gara, sta migliorando. Infortunio Dominguez? Vediamo, lui è uno che ha carattere e se è uscito significa che non è qualcosa di buono. Domani faremo qualche esame, ma mi preoccupa. Futuro? Domani parlerò con Saputo, ma questo a prescindere dai punti e dal risultato. Vedremo di cosa parleremo, credo di futuro".