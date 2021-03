L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha analizzato in conferenza stampa il successo sulla Samp: "Nel primo tempo non abbiamo fatto la solita partita, tanto è vero che mi sono anche arrabbiato. Ma ci sono state partite giocate meglio poi perse. Nel secondo abbiamo rischiato poco e niente, abbiamo fatti altri due gol, siamo entrati con un altro piglio, abbiamo vinto meritatamente". Sull’ottimo momento di Soriano: "Lui si deve preoccupare di far bene a Bologna, non dell'Europeo perché le due cose vanno di pari passo".