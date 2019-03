Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, presenta in conferenza stampa la sfida con l'Udinese: "Nelle ultime due gare abbiamo giocato alla pari con squadre di grande livello, purtroppo non possiamo permetterci di perdere altri punti: il mio obiettivo è uscire dalla zona retrocessione prima della sosta. Domani giochiamo contro una squadra forte, con giocatori importanti che ci possono mettere in difficoltà, ma tutto dipende da noi. Sarà fondamentale interpretare bene la partita, dobbiamo cominciare a fare punti ma la strada è quella giusta. Tremila tifosi rossoblù a Udine? Sono molto orgoglioso del nostro pubblico. Dijks sta crescendo, ma deve migliorare ancora in tante cose: soprattutto l'italiano, non capisce niente di quello che dico! Helander gli fa da interprete, ma non so se traduce bene. Sansone? Non ci sono problemi, sta bene e poi vedremo se giocherà o meno, ma fisicamente è a posto. Pulgar out? Non credo cambierò il modulo per l'assenza di un solo giocatore, abbiamo diversi che possono giocare in quel ruolo: giocherà uno tra Nagy e Dzemaili, chiunque giocherà non farà rimpiangere Erick. 250esima da allenatore in A? Potevano essere di più se non fossi andato due anni in Nazionale e se non avessi preso tutte quelle espulsioni: sono contento della mia carriera, spero di allenare almeno altri 15 anni".