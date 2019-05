Il Bologna vince ed è decimo momentaneamente in classifica. Così Sinisa Mihajlovic ha parlato a Sky Sport dopo il successo per 3-2 contro il Napoli: “Non era facile salvarsi, ma ci siamo riusciti con una grande reazioni. Fa piacere che il pubblico mi acclami, ma nel calcio non c'è riconoscenza perché basta perdere due partite e ti fischiano. Avevo un debito con questa gente ed oggi l'ho azzerato. Domani mi vedrò con la società e faremo tutte le valutazioni. Non ne ho parlato prima perché c'era la salvezza ed il decimo posto da raggiungere. Sono molto contento del traguardo che abbiamo raggiunto. Quando sono arrivato ho inculcato la mia mentalità dandogli coraggio e togliendogli la paura di perdere. La vittoria di Milano ha dato una svolta anche mentale. I ragazzi volevano riscattare la prima parte brutta di stagione e ci hanno messo tanto orgoglio: è stata una vittoria del gruppo”.