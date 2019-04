Sinisa Mihajlovic dopo il 3-0 contro la Sampdoria ha parlato a Sky Sport: "È vero che a Firenze dal punto di vista offensivo abbiamo fatto meno rispetto ad altre gare, oggi nel primo tempo abbiamo fatto un gol che è stato annullato e abbiamo avuto due grandi occasioni con Soriano e non abbiamo sofferto nulla. Quello che ho fatto capire ai ragazzi è che non devono guardare la classifica dall'inizio ma da quando sono arrivato io, abbiamo una media punti da Europa League, noi siamo questi. Abbiamo lavorato dal punto di vista mentale, li avevo visti tesi dopo Firenze. È la terza partita senza subire gol, oggi loro non si sono mai resi pericolosi e sappiamo che la Samp ha attaccanti che possono metterti in difficoltà in ogni momento. Abbiamo fatto una partita da squadra matura, l'atteggiamento mi è piaciuto. Devo ringraziare anche il pubblico perché ha incoraggiato i ragazzi dal primo all'ultimo minuto. Punizione di Pulgar farina del mio sacco? No, quando tiravo il portiere la vedeva dopo, sul replay, andava talmente veloce che non riusciva a pararla (ride, ndr). Non mi piace parlare dei singoli dopo una vittoria ma se lo devo fare li devo fare a Krejci, non è stato facile per lui, forse è stata la partita meno pericolosa perché la Samp gioca con 4-3-1-2 e passava sempre per vie centrali ma è stato bravo e concentrato. Non avevo terzini a sinistra, ho provato lui in settimana, ho preferito questa opzione perché restava tutto come prima cambiando soltanto un giocatore. Bastava che stesse stretto e concentrato e ha fatto una grande partita".