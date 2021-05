Così Sinisa Mihajlovic ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio del suo Bologna contro l’Udinese: "Sono soddisfatto del pareggio. Non meritavamo di perdere, abbiamo preso gol sull'unico tiro in porta e alla fine potevamo anche vincere. Alla fine se non puoi vincere è bene non perdere. Orsolini? Tutti hanno margine di miglioramento, anche i suoi compagni. Sono ragazzi giovani, bisogna solo farli giocare con continuità e tutti rispondono bene. La squadra è stata brava, solo nel primo tempo siamo stati troppo compassati poi nel secondo siamo riusciti a mettere in campo i nostri ritmi".









MERCATO - "Cosa serve per lasciare la zona di mezzo? Trattenere i giocatori migliori e prendere difensore e punta, ma questo è il mondo ideale e non possiamo farlo. Nomi? Si trovano, non è quello il problema ma i soldi. Dobbiamo riscattare alcuni giocatori, tipo Barrow a 15 milioni, senza dimenticare Soumaoro e gli altri. Il presidente cercherà di migliorare la squadra e siamo ambiziosi. Vediamo quello che ci porterà il mercato”.



VIGNATO - "Abbiamo tre partite in una settimana e per noi è sempre stato un giocatore importante. E' cresciuto molto tatticamente e fisicamente, sicuramente è un giocatore forte e vediamo come impiegarlo nelle prossime gare. Come tutta la squadra ha fatto fatica nel primo tempo, poi nel secondo è andato meglio".