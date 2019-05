L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli: "La gara di domani sarà importante, abbiamo la possibilità di arrivare decimi. Sarebbe un capolavoro non solo del Bologna ma anche del calcio italiano".



Sul suo futuro: "Non voglio dire nulla, entro domenica parlerò con la società e decideremo. Sul mio futuro dipenderà sia da me che da loro, ma finché non ci sediamo e parliamo non so cosa accadrà".