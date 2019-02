Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, parla dopo la vittoria di San Siro sull'Inter. Queste le sue parole a Sky Sport: "Non era semplice, ma come ho detto ai ragazzi il risultato non mi interessava. Poi è chiaro che se si vince è meglio, ma volevo vedere la prestazione. Bene nel primo tempo, dove loro hanno avuto due occasioni. Poi siamo calati, anche perché in settimana abbiamo spinto. Ma siamo stati bravi, soffrendo tutti insieme. Sono felice, perché questo dimostra che se andiamo in campo con coraggio allora può succedere anche che vinci contro l'Inter a San Siro. Ma se domenica non vinciamo col Genoa è tutto sprecato. Ma complimenti ai miei: meglio di così non si poteva partire".



SULL'INTER - "Ha fatto una buona gara, sono stati sfortunati in un paio di episodi: avessero fatto gol subito, sarebbe stato tutto diverso. Ma il calcio è fatto di episodi, e bisogna anche meritarseli. È un momento in cui gli gira tutto male, però sono convinto che continuando a giocare così si riprenderanno. Capita di non segnare, ma ripeto: per me hanno giocato bene e hanno creato diverse occasioni. Sono più forti di noi, è normale. Per fortuna hanno sbagliato e abbiamo vinto noi".