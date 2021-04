L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro lo Spezia: "Siamo tutti concentrati sulla partita perché vanno bene le prestazioni, ma abbiamo bisogno di punti e bisogna vincere, giocando bene o male, non mi interessa. Vogliamo mettere in cassaforte la salvezza".



Sul ritorno in città del presidente Joey Saputo: "Sono 14 mesi che manca, quindi dopo ovviamente si affronteranno alcuni discorsi. Dispiace a tutti che si mancato per così tanto tempo, ma ha avuto i suoi buoni motivi. Comunque meglio tardi che mai. Soriano sulla mia conferma? Noi parliamo di futuro, ma per me il futuro è la partita di domani...".



Sulla formazione: "Stanno tutti bene, anche De Silvestri e Skov Olsen, però ricordiamoci che per esempio uno come Palacio che ha 39 anni magari su tre partite potrebbe mancare di freschezza. Il problema ad ogni modo rimane dietro, abbiamo De Silvestri e Dijks diffidati, Medel e Hickey fuori con quest'ultimo che si è operato e Tomiyasu che non è ancora disponibile".