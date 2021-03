Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, parla in conferenza stampa in vista della sfida contro il Napoli: "Può darsi che ci manchi continuità, abbiamo tanti giovani e può succedere di avere alti e bassi. Tre giorni prima abbiamo giocato con la Lazio e siamo stati superiori, poi tre giorni dopo abbiamo giocato con una squadra buona, ma non ai livelli della Lazio e non siamo riusciti a ripeterci... Dobbiamo crescere dal punto di vista della continuità, ci stiamo lavorando su. L'atteggiamento mentale non dovremmo mai sbagliarlo. Ci vuole pazienza, siamo qua da due anni e più o meno nei momenti in cui c'è stato bisogno di fare un salto in avanti non ci siamo mai riusciti. E' una cosa caratteriale".



KO - "Non abbiamo Dijks, Tomiyasu, dobbiamo valutare Baldursson e Dominguez, Santander è ancora fuori, come Hickey... Faragò? E' arrivato? Lui non lo abbiamo mai avuto quindi non lo considero nemmeno".



SU SANREMO - "Per me è stato bello, un onore andare a Sanremo. Ho cantato per prendere in giro i miei amici cantanti serbi, visto che io non canto ma a differenza loro posso vantarmi di aver cantato a Sanremo. Mi sono divertito molto, e penso si sia visto. Io meglio di Ibra come cantante? Io ho fatto disco nel 90, 44 giri e non ero cantante. Ah sono 45 giri? Beh da noi ne hanno tolto uno perché siamo poveri. L'altra sera ero più preoccupato per Fiore, visto che è stonato.... Avevo paura ci rovinasse la canzone".