Queste le dichiarazioni di Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, alla vigilia della sfida di domani sul campo della Fiorentina: "La Fiorentina è una squadra molto valida, affronteremo giocatori di livello: fisici dietro, tecnici davanti. E avendo cambiato allenatore, i giocatori hanno meno alibi dunque andranno più forte. Penso che giocheranno a 3 ma poi passeranno a 4, perchè Biraghi si abbasserà. Ho solo potuto immaginare ciò che farà Montella da quello che dice la sua carriera e dai giocatori che ha in rosa, essendo la sua prima partita. Noi dovremo esser bravi di mettere in pratica quello che abbiamo preparato e sfruttare il loro punti deboli, sarà una partita aperta.



Stiamo lavorando molto sull'aspetto mentale, i ragazzi sono più consapevoli delle loro qualità. C’è stata una crescita individuale da parte di ognuno di loro. Se si gioca con fiducia riescono anche le cose più difficili. Mancano 7 partite, dobbiamo fare punti. Abbiamo diversi diffidati ma metterò in campo i giocatori che mi danno più garanzie. Santander si è allenato tutta la settimana: non ha i 90 minuti sulle gambe ma è a disposizione, al limite può giocare un tempo. Non ci saranno Destro, Mattiello ed Helander."