Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Verona:



"Siamo rimasti in partita fino alla fine, questo è un buon segnale, non è facile con il mercato. Se non abbiamo fatto tanti punti è colpa nostra. Dobbiamo stare più attenti in fase difensiva, imparare a gestire come non abbiamo fatto in queste prime due partite. Oggi l'1-1 è un risultato giusto".



MERCATO - "La società sa cosa dobbiamo fare, io ho fiducia e credo che tutto si farà negli ultimi giorni, per noi come per tante altre squadre, senza prendere tanto per prendere".