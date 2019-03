Così Sinisa Mihajlovic ha parlato dopo la vittoria contro il Sassuolo: “Vittoria meritata. Era fondamentale vincere oggi per gestire le energie nelle prossime due partite. Ci godiamo questa vittoria e da domani penseremo all’Atalanta, ce la giocheremo anche con loro. Dal punto di vista mentale la sosta per noi non è arrivata in un buon momento, il Sassuolo, invece, non stavano andando bene e la sosta gli è servita. Abbiamo lavorato soprattutto sul piano mentale, cercando di ritornare a due settimane fa. I ragazzi sono stati bravi e concentrati. La mia squadra doveva continuare a cercare di vincere la partita, la fortuna ci ha aiutati, ma quest’ultima devi cercartela".