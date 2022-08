Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dall'inizio della prima partita di campionato contro la Lazio: "Sarà sicuramente una sfida difficile, non solo per noi ma anche per i nostri avversari. Giocando come sappiamo, possiamo mettere in difficoltà chiunque: le prime partite sono sempre un po' strane, cercheremo di fare ciò che abbiamo preparato in allenamento e poi vedremo cosa succederà. Io e i quattro giocatori più esperti di questa squadra dobbiamo trascinare il gruppo, dobbiamo essere bravi a spronare i giovani e gli stranieri, provando a fare meglio dell'anno scorso. Mercato? Ci vuole pazienza, ma sono sicuro che alla fine la società farà di tutto per rinforzare la squadra e renderla più competitiva".