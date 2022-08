Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato a Sky Sport dopo il ko contro il Milan: “Abbiamo fatto una buona gara, abbiamo preso due gol per due errori nostri, con due passaggi in uscita. Abbiamo sofferto qualche ripartenza, sapevamo di farlo. Il Milan sempre la squadra campione d’Italia. Fino al gol di Leao abbiamo fatto bene, Leao non voleva calciare così, ha sbagliato e ha ingannato Skorupski. Abbiamo giocato bene, ma non abbiamo attaccato troppo la profondità e per questo non siamo stati pericolosi. Barrow è un ragazzo sensibile, un giocatore importante, ma non riesce a dare quello che ci aspettiamo. Forse anche io sbaglio qualcosa con lui, non lo so. Quando è arrivato ha fatto bene, ma poi non ha trovato continuità".