Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, commenta a Dazn la partita persa contro il Napoli: "Abbiamo perso contro una squadra forte. Nel primo tempo potevamo e dovevamo fare meglio. Loro ci hanno messo in difficoltà. Nella ripresa abbiamo fatto meglio e abbiamo avuto occasione per riaprirla. Da due settimane non riusciamo ad allenarci tra Covid e quarantena. Quando poi trovi una squadra così forte è normale andare in difficoltà. Uno dei due centrocampisti centrali nostri si inserisce sempre. Cambiamo spesso, dipende dagli interpreti. Cerchiamo di avere sempre 5 calciatori offensivi."



SU PALACIO - "Palacio è un gran bravo ragazzo, è venuto a vedere la partita e salutarci":



SU ARNAUTOVIC - "Arnautovic ha sempre qualcosa, da inizio campionato. Bisogna dargli merito perché ha giocato pur non essendo al massimo. Ieri in allenamento ha sentito dolore ma oggi ha giocato comunque".