Sinisa Mihajlovic parla a Sky Sport dopo la sconfitta della sua squadra sul campo del Benevento: "Abbiamo avuto quattro occasioni davanti al portiere, era più facile fare gol che sbagliare. Non c’è stata partita, ma il calcio si gioca per fare gol e se non lo fai perdi. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi, ma ci è mancato il gol".