Dopo il pareggio con l'Atalanta, l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato così a Dazn.



"Mi aspettavo una squadra così. sapevamo che sarebbe stata una battaglia. L'ho detto ai ragazzi, dovevamo essere concentrati. I ragazzi hanno interpretato bene la partita, era lo spirito di gruppo che volevo vedere. Tutti erano disperati per non subire gol. Nel secondo tempo non abbiamo rischiato molto. Pareggiare a Bergamo è fondamentale per una squadra come noi"



MEDEL - "Ho già spiegato cosa è successo, gli ho spiegato che non è una prima scelta. Non so se tra 2-3 mesi gioca titolare. Finché si allena per me non ci sono problemi. Dopo la partita persa con la Ternana ho dovuto fare qualcosa per cambiare, ha fatto una buona partita. È un giocatore che vorrebbero tutti. Io cerco di essere sempre chiaro, poi può cambiare il giudizio iniziale".



TOMIYASU - "La speranza è che rimangano tutti. Ora vanno tutti in nazionale, spero di ritrovare tutti insieme dopo la sosta. Questa è la speranza".