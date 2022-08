L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha presentato in conferenza stampa il match di domani contro l'Hellas Verona. "E' stato un peccato per quello successo a Roma, la nostra gestione emotiva deve essere molto migliore: 5 gialli, 1 rosso, tutti falli disfunzionali per il nostro gioco, nessuno di quei falli era una chiara occasione da gol per la Lazio. Dobbiamo fare meglio, non dobbiamo farci male da soli", ha esordito il tecnico rossoblù.



Sulle esclusioni punitive di Bonifazi e Orsolini alla prima: "Io non porto rancore. Non volevo vedere ritardi e lui e Kevin Bonifazi sono arrivati in ritardo. Per Orso era la prima volta per Kevin no, ma ho dovuto fare così. Ora i ragazzi arrivano tutti in orario, non ho problemi comunque. Per me lui ha possibilità di giocare".



Sugli ultimi arrivati Lucumì e Sosa: "Sono due giocatori che ci possono dare una buona mano in tempi diversi. Lucumì è un giocatore tipo Tomiyasu e Theate, ci metterà meno per ambientarsi. Sosa ha 4 anni di meno, ci vorrà del tempo. Lucumì mi ha fatto un ottima impressione. Mercato? Possono succedere molte cose, mancano ancora 11 giorni, perciò c'è tempo, vogliamo migliorare ed essere ancora più competitivi, non prenderemo tanto per prendere, cercheremo qualcuno di migliorare di quelli che abbiamo".