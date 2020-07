Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato della partita di domani contro la Fiorentina, commentando anche la nuova onorificenza di cittadino onorario di Bologna: "Non c’è una domanda su Juwara? Ah, come dite voi: soc...., allora lo posso convocare. Detto che sono molto onorato di aver ricevuto la cittadinanza di Bologna e che farò di tutto per essere un esempio, mi dispiace che in tre abbiano votato contro e che ne sia stata fatta anche una questione politica. Non lo era, ma quando riceverò l’attestato inviterò quei tre consiglieri al mio tavolo per raccontargli un po’ di più come sono; non per fargli mutare idee politiche ma per farmi conoscere di più. Comunque aver ricevuto 26 voti contro tre è una bella cosa. Ed essere cittadino onorario in due paesi diversi, qui e Novi Sad, non è da tutti. Per cui ne sono onoratissimo. Se il mio obiettivo è arrivare a 50 punti? E perché 50? Dovrei pareggiarne una, io gioco per vincere e se posso arrivo a 52. Magari non arriveremo a cinquanta ma siamo tutti 'mentalizzati' nell’arrivare più in là possibile. Ora che abbiamo fatto il record di punti dell’era Saputo qual è il prossimo step? Già quest’anno devo fare i complimenti alla squadra e al mio staff perché nonostante tutto quel che è successo siamo stato sempre fra l’undicesimo e l’ottavo posto. Ora i ragazzi hanno capito cosa significa dover lottare non per una salvezza ma per qualcosa di più. Il prossimo step è quello di cercare l’Europa e vedrete che l’anno prossimo faremo ancora meglio. Diciamo che a Firenze mi fischiavano anche quando vincevamo, quindi sono stato meglio a Torino: quando mi esonerarono ci rimasi male, ma fra le due piazze sceglierei appunto Torino".