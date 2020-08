Sinisa Mihajlovic vuole nuovi colpi per il suo Bologna in vista della prossima stagione. Queste le parole dell'allenatore a Sky Sport al termine del match contro il Torino: "Non posso chiedere al mio club di spendere i soldi di Milan, Napoli o Roma, ma posso chiedere alla mia società di migliorare la rosa. Ci servono una prima punta, un difensore centrale e un terzino destro perché il prossimo anno Tomiyasu giocherà centrale, io lo voglio lì e non terzino. Possiamo prendere giocatori che caratterialmente mi assomigliano e abbiamo le idee chiare su quali profili andare".



BARROW - "Mi viene difficile spostare Barrow punta per insegnargli cosa fare quando sull'esterno fa quasi un gol a partita. Dobbiamo cercare una prima punta di ruolo sul mercato. Palacio è un bravo ragazzo e professionista, ogni volta che gioca fa bene, si allena più degli altri a 38 anni, abbiamo prolungato il contratto a questi senatori perché l'anno prossimo magari giocheranno di meno ma sotto il punto di vista umano mi possono dare molto. La rosa è giovane, sono tutti nostri, nessuno in prestito: dobbiamo avere pazienza e prendere giocatori giusti".