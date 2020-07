Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro l'Atalanta: "Ho letto stamattina i giornali e quello che ho letto non mi è piaciuto perciò vorrei chiarire. Sul futuro non c’è alcuna divisione tra me e la società sui piani per la prossima stagione. Naturalmente ogni allenatore vorrebbe un pool che lo accontenti in tutte le richieste, che gli metta a disposizione 24 campioni ma io conosco i programmi di crescita del Bologna e li accetto".