Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, parla ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Salernitana: "Sapevamo che non potevamo sbagliare questa partita dopo la figuraccia in Coppa Italia. I ragazzi hanno messo tutto, siamo andati due volte in svantaggio ma abbiamo avuto la pazienza e la voglia di vincere. Loro si difendevano bene, poi ci sono state le due espulsioni e il rigore, ma non voglio commentare queste situazioni: siamo l’unica squadra a subire un rigore marcando a zona. Soriano non può saltare a braccia unite, l’ho detto anche all’arbitro".



Sui singoli: "Arnautovic è appena arrivato. Ma anche Svanberg e Dominguez, avevamo tanti giocatori in nazionali. Tutti hanno dato il massimo, ma il nostro problema non sarà mai fare gol, ma sarà quello di non subirlo. Abbiamo lavorato in settimana, c’è stato un altro spirito. Ma possiamo migliorare ancora".



De Silvestri?

"Se lo porto sempre con me ci sarà un motivo. In questa squadra è uno dei più maturi, deve dare il suo contributo quando le cose non vanno bene. Visto che ha una certa età deve prendersi più responsabilità".