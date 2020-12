Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic commenta a Sky Sport il pareggio in casa del Torino: "Abbiamo fatto un altro record, subire gol senza subire tiri, ci è riuscito anche questo. Non abbiamo rischiato nulla, peccato perché meritavamo di più e forse con qualche cambio in più li avremmo messi più in difficoltà, ma non ne avevamo. Peccato, ma dall'altra parte sono contento per il Toro che non ha perso e muove la classifica: sono un cuore granata e sono contento per il presidente, per i tifosi, per Giampaolo che è un amico e un grande allenatore, sono convinto che ne usciranno. Da Costa? Bisogna continuare a dargli fiducia, può capitare di sbagliare, sono gol che si prendono e poteva buttarla fuori come dentro, è una cosa che può succedere. I ragazzi non hanno mai mollato, abbiamo creato occasioni, pareggiato e avuto chance di vincere. Va bene così, sono contento per la prestazione e per il Torino che non ha perso. Vignato? Non mi piace parlare dei singoli ma ha fatto una buona partita. Anche Palacio a 38 anni fa gli scati al novantesimo, è da ammirare: con il suo esempio e i suoi principi morali, perché questa squadra ha mostrato di averne altissimi anche con la mia malattia, si fa bene. Il nostro compito è portarli sulla strada giusta e ci siamo riusciti anche grazie a loro. Punti persi tra oggi e Spezia? Se torniamo indietro anche con il Sassuolo che vincevamo 3-1 e altre occasioni. Avremmo meritato più di quanto abbiamo per quanto prodotto in campo, almeno 4 o 5 punti in più, ma l'importante è continuare a giocare così, solo con il gioco arrivano i risultati. Il campionato è lungo, oggi dispiace meno che settimana scorsa: per due rigori sbagliati nel recupero non siamo più avanti in classifica e. Giochiamo da due mesi con sette-dieci infortunati, toglili alla Juve e vanno in difficoltà pure loro. Potevamo fare meglio ma anche peggio. Prossimo rigorista? Vediamo chi gioca, Vignato o Svanberg, se non giocano chiediamo all'arbitro di non darcene. Cosa manca a Barrow? Essere più decisivo, prendersi più responsabilità e prendere più rischi. Oggi si è comportato bene, ha avuto l'atteggiamento perfetto ma da lui mi aspetto che mi vinca la partita: mi aspetto sempre di più perché è nelle sue corde".