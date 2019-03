Sinisa Mihajlovic sorride per il 2-0 del suo Bologna contro il Cagliari. Così l’allenatore ha parlato a fine partita: “Sono contento del risultato e dello spirito messo in campo dal gruppo, la squadra ha reagito bene ai momenti di difficoltà, segno che il lavoro di questa settimana ha funzionato. Salvezza? Ci abbiamo sempre creduto e giustamente siamo stati ripagati, ho visto i miei ragazzi sempre fiduciosi, noi dobbiamo attraverso il gioco continuare a creare palle gol: prima o poi le reti arrivano. Oggi non ho mai avuto l’impressione di poter perdere la partita, anzi ero sempre convinto di portarla a casa".