Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta: "Orsolini? E' recuperato. 20/30 minuti li può fare, quindi abbiamo un cambio in più. Finalmente avrò un cambio in attacco che dovrò sicuramente fare visto che per quei quattro là davanti è la quarta partita consecutiva. Soriano ha una certa età, Palacio pure e Vignato visto che non aveva giocato tanto prima a Torino ha avuto i crampi".



SU VIGNATO - "Le gerarchie, con questi infortuni, cambiano per forza, in più lui sta facendo bene, sia per qualità che per quantità. Quando ha la palla deve fare il brasiliano, quando non ce l'ha deve ragionare da italiano. Lui sta facendo bene e io sono contento, poi quando recupereranno tutti vedremo. Per me sono tutti titolari"".



SU PALACIO - "Palacio che stia bene o male deve giocare. Se ha 60 minuti, lo cambiamo. Chi sta meglio giocherà tutta la partita".



LE SORPRESE - "​Ah ho pure la palla di vetro io? (ride, ndr). Come squadra penso il Milan, visto che secondo me altre squadre hanno rose migliori. Come calciatore rivelazione dico Soriano...C'è un altro centrocampista che ha fatto 6 gol? Chi vincerà lo scudetto non lo so, potrei dire chi mi piacerebbe lo vincesse, ma non ve lo dico".