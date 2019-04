Sinisa Mihajlovic rivaluta il pareggio per 0-0 a Firenze e pensa al prossimo turno casalingo contro la Sampdoria. L'allenatore del Bologna ha dichiarato nella conferenza stampa della vigilia: "Domani affronteremo una squadra molto forte, che ha appena vinto il derby e quindi avrà sicuramente entusiasmo. Noi in casa abbiamo ottenuto dei risultati importanti, mi aspetto lo stadio pieno come nelle ultime gare. Se giochiamo come sappiamo, possiamo fare risultato contro chiunque. Mancano poche partite alla fine del campionato e dobbiamo fare più punti possibili per salvarci. A Firenze abbiamo ottenuto un buon punto, nonostante la squadra non mi sia piaciuta molto. Dal punto di vista offensivo potevamo e dovevamo fare meglio, se vogliamo vincere le partite dobbiamo rischiare di più. Ma non è stata una partita di m...a".