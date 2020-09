Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, parla a Sky Sport, partendo dai positivi al coronavirus in casa Genoa: "E' una cosa non dico preoccupante, ma 14 sono tanti. Però so anche che qua in Italia hanno messo questa linea molto alta, bisogna vedere quanto carica virale hanno. Ecco, ora forse ho capito perché hanno preso 6 gol... Scherzi a parte, ora bisognerà capire come faranno a giocare con 14 positivi. Si poteva anche aspettare. Bisogna stare attenti, prendere precauzioni, ma lo hanno fatto sicuramente, come hanno fatto tutti".



Poi dopo bisticcio a distanza con Alessandro Bonan, giornalista di Sky Sport, pronto a dare la pubblicità, con Mihajlovic che ha risposto: "Allora io me ne vado". Al che Bonan risponde: "Ci colleghiamo dopo la pubblicità, la fascia è obbligatoria". "La mandi dopo la fascia" la controrisposta dell'allenatore del Bologna, con la chiusura del giornalista Sky: "Se vuoi venire qua a fare il palinsesto...". E Mihajlovic si è tolto l'auricolare e se n'è andato.