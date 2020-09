Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con il Milan, che domani sera segnerà l'esordio dei rossoblù nel campionato di Serie A 2020-21: "Domani cominciamo un lungo viaggio - spiega il tecnico serbo -. Il nostro obiettivo è crescere e migliorare rispetto alla scorsa stagione".



Mihajlovic prosegue: "Ci sono squadre più forti di noi in campionato ma sono convinto che se giochiamo come sappiamo possiamo battere chiunque. In squadra ci sono molti ragazzi giovani ma anche giocatori più esperti. Trovando l'equilibrio giusto possiamo fare una buona stagione".