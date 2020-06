Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, parla in conferenza stampa al termine della partita vinta 2-1 dai felsinei contro la Sampdoria: "Barrow non ci mette nulla del suo, ha quello che gli ha dato Dio. Velocità, tecnica, sa fare gol. Non ci mette cattiveria, fame, che uno deve avere. Se riesco a migliorarlo diventa un giocatore che può fare la differenza ovunque. Dipende da me, ma soprattutto da lui. Si deve aiutare da solo. Mi piace quando lo vedo cattivo, lo vedo spesso moscio. Se non cambia questo sarà dura che gioca".