Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic presenta in conferenza stampa la trasferta di Torino: "Il Torino è una squadra che punta all'Europa. Il loro punto di forza è la fisicità e davanti hanno giocatori di qualità, sarà una partita tosta. In ogni match abbiamo provato ad imporre il nostro gioco. Le prestazioni spesso sono state ottimali, purtroppo non abbiamo raccolto molti punti. Noi dobbiamo pensare partita per partita, i conti li faremo alla fine. La squadra ha cambiato mentalità, dobbiamo ancora migliorare su alcuni aspetti ma ci stiamo lavorando. Orsolini? E' entrato bene domenica scorsa, è un giocatore molto generoso ma anche lui deve migliorare dal punto di vista della prestazione. Edera ha avuto un problema alla spalla, sta migliorando. Santander unico indisponibile".