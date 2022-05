Ecco le parole del tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic a Dazn dopo la vittoria col Genoa:



"Perfetto? Perfetto sarebbe se avessimo vinto le precedenti due partite. Erano da vincere, volevamo il record di punti. Ci serva per gli anni successivi. Oggi abbiamo fatto il 13esimo clean sheet, alla pari della Juve. E abbiamo messo in campo 7 ragazzi della generazione Z. Se lo meritano, hanno passione e Bologna con loro ha un bellissimo futuro. Grazie ai tifosi del Bologna che sono venuti a sostenerci ma complimenti a quelli del Genoa, da sampdoriano dico che una tifoseria del genere non si merita la retrocessione".



RIMANERE? - "Voglio essere giudicato da allenatore e non per altro, saprete tutto dopo l'incontro di lunedì sera. Ci sono allenatori esonerati e quelli che esonerati lo saranno, come diceva Trapattoni. I tifosi dicono Sinisa e basta? Se fossimo alla loro altezza, saremmo in Champions League".