Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, parla ai microfoni di Sky dopo la vittoria della sua squadra contro il Verona, nella 18esima giornata di Serie A: "In questo momento abbiamo diverse scelte sia per l’undici titolare che per i cambi, adesso che stanno tornando tutti a disposizione. Questo ci permette di non perdere di qualità quando effettuiamo le sostituzioni, come invece accadeva qualche mese fa quando ci mancavano 6-7 giocatori ogni partita".



Sui giovani: "Abbiamo tanti giovani di 21-22 anni, e tutti stanno crescendo".