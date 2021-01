Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha presentato il match di domani contro il Verona: "In 8 partite abbiamo messo assieme 3 sconfitte e 5 pareggi. Possiamo parlare di una crisi di risultati, ma non di prestazioni perché quelle le abbiamo sempre fatte. Non dimentichiamoci, però, che per un mese e mezzo abbiamo giocato senza 7/8 giocatori, causa infortuni. Io rimango sempre molto ottimista, sono calmo e lucido a dispetto di altri. Le parole chiave in vista di domani e del futuro sono umiltà, che comprende il sapersi mettere in discussione e il capire se si può fare di più; la seconda è coraggio, visto che quando non arrivano i risultati la squadra perde autostima e subentra la paura: dobbiamo schiacciarla. La terza è disperazione, perché dobbiamo trovare quella voglia di vincere che ci è mancata".