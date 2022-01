Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, parla della sconfitta con il Napoli: "Ognuno di noi deve tirare fuori qualcosa di più. Contro il Napoli non si è vista una vera reazione e mi sono arrabbiato per questo. Dovevamo giocare con coraggio e non lo abbiamo fatto. C'è modo e modo di perdere una partita. Nel primo tempo non abbiamo fatto quello che avevamo preparato. E questo è il principale motivo per cui mi sono arrabbiato. Avremmo sicuro sofferto di meno se avessimo messo in campo ciò che ci eravamo detti. Poi si poteva perdere comunque...".