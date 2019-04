Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato a Sky Sport del 3-0 rifilato al Chievo: "Non mi è piaciuto il primo tempo, eravamo poco lucidi: pensavamo solo ad attaccare, volevamo risolvere la partita in quindici minuti. Nella ripresa siamo entrati in campo con un'altra testa, con pazienza. E' una vittoria meritata, contro un Chievo che comunque nelle ultime partite ha creato molto".