Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Lazio, la prima di questo nuovo campionato. Davanti ai giornalisti, l’allenatore serbo ha portato con sé Arnautovic, De Silvestri, Soriano e Medel, i leader del gruppo.



PAROLE - "Vogliamo fare meglio dell'anno scorso, siamo un gruppo unito. Certo, il mercato non è finito. Bisogna avere fiducia nella società, renderanno la squadra più competitiva e più forte. La Lazio è una squadra importante. Davanti è sempre la stessa, si sono rinforzati ma hanno anche cambiato portiere. Non so se siano più forti o meno dell'anno scorso ma sicuramente aver alle spalle un anno di lavoro con Sarri gli dà qualche vantaggio. Sono curioso anche io perché tifo Lazio, ma non domani".