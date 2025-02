Bologna-Milan e Fiorentina-Inter: chi può giocare e chi no fra nuovi acquisti, squalificati e assenti in distinta

AFP via Getty Images

Per questa gara le due squadre potranno cambiare le formazioni titolari

Non potranno essere utilizzati tutti i nuovi acquisti, né per l'Inter, né per la Fiorentina quindi saranno out Zaniolo, Ndour, Fagioli, Folorunsho e Zalewski.

Non potranno essere utilizzati i giocatori che erano squalificati all'epoca e quei giocatori che hanno rimediato la squalifica nel corso dell'ultima giornata di campionato (Comuzzo e Dumfries salteranno la gara successiva che sarà Inter-Fiorentina).

Non potranno ovviamente essere utilizzati i giocatori ceduti e andati in altre squadre.

Il calciomercato invernale si è ufficialmente concluso e tantissimi colpi sono stati conclusi dai 20 club della nostra Serie A che hanno a tratti anche rivoluzionato i propri organici. Ilche ancora sono da recuperare o da completare, ovvero Bologna-Milan e Fiorentina-Inter le quali, inevitabilmente, vedranno degli stravolgimenti rispetto alle formazioni previste all'epoca.Giovedì sera 6 febbraio alle 20.45, le due squadre scenderanno nuovamente sul terreno di gioco dello Stadio Artemio Franchi per proseguire la partita dello scorso 1 dicembre 2024, valida per la 14esima giornata di Serie A e interrotta al 16' del primo tempo per il malore occorso ad Edoardo Bove.

Completamente differente il discorso legato al recupero di Bologna-Milan gara direttamente rinviata e mai iniziata. In questo caso, in vista del recupero programmato per il 26 o 27 febbraio (in base alla qualificazione o meno dei rossoneri agli ottavi di Champions) tutto viene azzerato. Le squalifiche valide allora () sono già state scontate nella partita successiva. Tutti i giocatori tesserati potranno quindi essere schierati, al netto di eventuali squalifiche che potranno scattare entro quella data.potranno essere utilizzati da Conceiçao, mentree il grande ex Davidesaranno a disposizione di Vincenzo Italiano.