impegnato unicamente in due parate su Higuain, per il resto viene impiegato poco e niente.rientra dopo la squalifica e contiene bene l’attacco rossonero, contrastando Cutrone e compagni.oggi l’esperienza l’aiuta, rimane in partita novanta minuti e capisce subito come far mantenere le distanze al Milan.qualche piccola sbavatura ma tutto sommato una prova di impegno e costanza, dopo un inizio di campionato sicuramente negativo.oggi mai in partita, quello che fa sbaglia. Confusionario, impreciso e distratto.: corre e mostra l’atteggiamento determinato che serve a questa squadra. Meglio nella fase difensiva, quando bisogna andare in profondità infatti comincia a faticare.ci prova come meglio può, gestisce il pallone ma fatica nei contrasti. L’attenzione però non viene mai meno.si vede e non si vede, sembra quasi giocare a nascondino. Prova non del tutto sufficiente.il capitano del Bologna non sposta gli equilibri e sembra andare al rallenty).meglio del compagno di reparto, soffre ma difende. Deve migliorare la fase offensiva.fatica a duellare con Zapata e l’inizio è complicato. Si riprende nel secondo tempo mostrando qualcosa in più.l’unico che crea qualcosa di concreto in campo e che si rende un minimo pericoloso. La qualità passa dai suoi piedi.n punto va bene ma in questo finale di girone bisogna fare il massimo. La squadra non ha gioco e questa è una sua pecca.provvidenziale nel primo tempo con un'uscita su Palacio.spinge molto ma i suoi compagni fanno poco movimento e non lo agevolanoannulla Santander con molta facilità. Tra le poche note positive di serata per il Milan.torna dal 1' quasi a sorpresa ma non delude. Rischia qualcosa con Palacio quando attacca la profondità.'pulisce' diversi palloni, copre le spalle a uno svogliato Calhanoglu.dei giocatori offensivi è quello più dentro al gioco. Salta spesso il primo uomo, ma non trova mai nè la conclusione, nè il compagno.chiude sul nascere tutti i possibili contropiedi del Bologna. Non è il miglior Franck, ma dà il suo contributo. Prende un giallo inevitabile, salterà la Fiorentina per squalifica.nei primi 15 minuti fa già capire che non sarà la sua serata, perdendo due palloni semplici. Perde a bussola commettendo due falli ingenui che gli valgono l'espulsione. Un errore grave data l'importanza della partita.continua il suo momento di totale involuzione: tocca pochi palloni, si defila e non incide. (Dal 32' st: non riesce a tenere un pallone, prova il tiro ma non centra mai la porta. Si segnala più per l'accenno di polemica con Gattuso al momento del cambioprova a fare cambiare passo alla squadra, ma va a sbattere contro il muro eretto da Inzaghallunga la sua striscia di partite senza gol. Si accende a sprazzi, è il più pericoloso dei suoi ma è ancora troppo poco.non ha grandi possibilità di scelta, ma il suo Milan oggi ha giocato una brutta partita sotto tutti i punti di vista.