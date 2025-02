Bologna-Milan, le pagelle di CM: Felix fantasma, Conceicao sbaglia tutto. Ndoye è super

totalmente incolpevole sui due gol subiti. Il lancio sul gol del vantaggio è il suo.: partita tosta perché l'avversario diretto, Dominguez, ha qualità ed è molto ispirato. Spinge anche bene, con personalità e gamba ma l'errore sul secondo gol del Bologna, quando si fa sorprendere da Cambiaghi, è troppo pesante. (dall'84dov'è finito il difensore sicuro e autoritario visto nella prima parte di stagione? Insicuro in ogni intervento, Castro fa quello che vuole senza fatica.

: la partita di Bologna racchiude tutti i pregi e i difetti del centrale serbo: cuore e grinta, con tanti duelli individuali a campo aperto vinti. Poi il solito buco in area di rigore sul quale Ndoye non si fa pregare per trasformare l'occasione nel gol vittoria.Ndoye lo supera su quelli che sono i suoi punti di forza: velocità e resistenza. Theo continua nel suo momento di forte involuzione.fatica a trovare la giusta collocazione in campo, perde tanti duelli ed arriva spesso in ritardo sulle seconde palle. Lotta ma non basta.il modulo di Conceicao non libera il talento dell'olandese, è un dato di fatto. Gioca lontanissimo dalla metà campo avversaria e si perde nelle maglie del Bologna.

ha idee e corsa, ma tecnicamente mostra limiti evidenti.: sesta partita consecutiva da titolare per il portoghese, sicuramente la peggiore in termini di prestazione. Tocca pochi palloni e quasi tutti sulla linea dei centrocampisti. Non duetta con Reijnders, anzi gli pesta un po' i piedi. Il talento c'è ma manca tutto il resto. (dal 60': tocca anche lui pochi palloni ma almeno ci prova, si sbatte. Chiude la gara con troppo nervosismo): il gol, il sesto in campionato, salva in parte una prestazione pigra soprattutto nella seconda frazione di gara.

: i movimenti li fa tutti i giusti, detta la profondità e si posiziona bene in area. Non è al meglio della condizione e lo si nota in qualche errore di troppo dal punto di vista tecnico. Suo l'assist per il gol di Leao con un tocco intelligente. (dal 76' Jovic)insiste con Joao Felix e dovrebbe spiegare il perché considerando la resa del connazionale. Nel momento clou toglie Gimenenz per mettere un giocatore fuori dai programmi da mesi pur avendo Abraham e Camarda. Non ha dato una minima base di gioco alla squadra.